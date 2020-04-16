中華書畫藝術學會習作聯展公告

這兩個月來，由於新冠病毒的肆虐，加上德州居家令( shelter in place )延至四月三十日，歷年在五月第一個星期六開展的”美南書畫習作展”也因此受到影響，為了不使辛苦維持的書畫傳承的推展活動中斷，即日起學員免費書法班改在網上開課；另外今年我們要以不一樣的方式來舉辦美南書畫習作展的新嘗試-《網路書畫習作展》還望達拉斯僑界先進給我們鼓勵。

事由：舉辦第十屆中華書畫習作網上聯合展覽徵件。

收件截止日期：請於2020年4月23日之前將作品拍照，含姓名，作品尺寸，標題。寄至email address: markyu@sbcglobal.net

展出日期：2020年5月2日

地出地方：美南書畫藝術學會Facebook，和微信網站。

資格：無任何資格限制。凡作品稍具水準者（由主辦單位認定）皆可自由參加。 費用：所有費用均由主辦單位負擔。參展者不須繳交任何費用。 尺寸：不宜過大過小（四尺宣紙整張、對開、三開、四開、五開皆可）。”一律不須裱褙” 篇幅：以直幅，橫幅皆可。

希望大家多多鼓勵、指導、與支持。

主辦單位：美南中華書畫藝術學會、中美文化交流協會

敬請諸位同好，踴躍參加，共襄盛舉。

(中華書畫藝術學會余濤供稿)

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