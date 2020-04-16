瑞源保險專欄 針對新冠病毒（COVID-19）醫療保險公司涵蓋常見問題

各大醫療保險公司正在采取果斷措施，以幫助防止COVID-19的傳播，確保人們能夠得到保護以獲得所需的檢測，並幫助感染的患者獲得所需的護理和治療。以下是針對COVID-19醫療保險公司提供的常見問與答。

1.醫療保險公司可以負擔COVID-19測試的費用嗎？

最初僅是疾病防治中心（CDC）和公共衛生部門可以提供免費COVID-19測試，隨後醫療保險公司提供通過聯邦認證的實驗室給承保人進行免費測試，例如到LabCorp或是Quest Diagnostics。但患者應在其家庭醫生的轉介下去進行檢測，對承保範圍有疑問的人應聯繫其醫療保險公司。

2.醫療保險公司是否可以承保已經暴露于這種疾病的人群，有早期症狀的人或無症狀的人？

當由醫生轉診時，CDC支持對許多有症狀和無症狀的患者進行檢查。建議臨床醫生根據自己的判斷來判斷患者是否有與COVID-19兼容的體征和症狀，是否應該對患者進行檢測。

3.醫療保險公司將承保COVID-19的治療費用嗎？

醫療保險公司會根據個人醫保計劃的條款，治療傳染病（包括COVID-19）就像其他呼吸道感染病一樣，治療費用是按個人醫保計劃的條款的內容決定的。病人仍然負責自己的分攤費用和/或自付費。目前尚沒有針對COVID-19的治療或疫苗，人們應從醫生那裏獲得專業建議以緩解症狀。

4.新COVID-19疫苗面世後，醫療保險公司會承擔費用嗎？

疫苗是預防大眾傳染病的重要而有效的方法，醫療保險公司會承保CDC推薦的免疫疫苗。如果COVID-19的疫苗推出，將按他們醫保計劃與其他疫苗類似地承保。

5.醫療保險公司是否會承保人們要購買的醫療保護用品，例如口罩，手套或消毒劑？

這些用品中的大多數目前未包括在保險計劃中或未由醫療保險公司承保。其中一些用品可能包含在家庭護理提供者針對個人當前正在接受治療的某些醫療狀況（例如傷口護理）的保險範圍內提供的服務中。

6.醫療保險公司是否會為感染COVID-19的病人承擔從在受影響國家回來的緊急運送費，醫院檢疫和隔離住宿費用，包括任何醫療網絡外費用？

醫療保險公司有可能會承擔一些費用並將按照個人醫療計劃的條款分攤，但是根據過去的流行病經驗，他們不會包括醫療網絡外的費用。所以確認您的醫生和就診機構在您的醫療計劃的網絡內非常重要。

7.醫療保險公司可以承保電子遠程醫療服務嗎？

這將取決于每個人的承保範圍以及遠程醫療是否是他們的福利的一部分。大多數醫保公司正在推薦使用遠程醫療服務與他們承保人進行積極溝通，避免沒必要接觸感染者。

8.許多美國人擔心他們定期處方藥物會短缺。醫療保險公司是否會允許處方數量增加/提前補充或會限制供應？

目前醫療保險公司尚未看到此類需求，但是醫療保險公司有針對全球大疫情的應急計劃，可能會作適當地調整修改。

9.由于傳播COVID-19的風險而被隔離的美國人是否有資格獲得私人短期殘疾收入保護福利？

如果某人具有短期的殘疾保險並且由于隔離時已確認的COVID-19感染或其他疾病而無法工作，那麼殘疾收入保護醫療保險公司將考慮作出索賠。未因COVID-19症狀或其他相關疾病的症狀而隔離的人員將不符合殘疾收入保護政策下的“殘疾”定義。

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