達福地產•達福貸款王滋順博士專欄 門

門是建築內外或者局部空間之間的活的間隔。它可以是建築物與外部世界之間最後的關隘。這時候它可以是那扇高大威嚴的城門；也可以是莊嚴肅穆的廟門；也可以是屏蔽深宅大院的那道豪門；也可以是房屋分割內外的前後屋門。它也可以是建築內部不同區域間的最後一段開合自如的邊界。這時候它可以保護閨房的神密，它也可以保障個人的隱私空間；它也可以是會議機密的一道屏障；它也可以護衛如廁時的不便與尊嚴；

門的重要性是不言而喻的。它的首要職能就是安全。城門護城，家門護家，柴扉檔狗，各司其職。為了城門的難以開啟，古代用千斤閘門護城。于是便有熊闊海力舉千斤閘，救出眾反王的悲壯故事。過去家門常貼上尉遲敬德和秦叔寶兩大門神來加強門的驅鬼避邪的力度，再貼上喜慶的對聯以添增門的祈福旺運的功能。現代人比較直接，安個防盜門萬事大吉。隨著安保技術的日新月異地發展，和手機連線的聲光監視系統已經以其高效及時的卓越性能悄然躋身于競爭激烈的家庭安保市場。

門在建築構件中也最有象徵意義。如門的引申意義“進入”又反過來給我們帶來一些特殊形式，只能開不能閉合的象徵性的門，諸如法國著名的象徵勝利的凱旋門，中國神話中的可以魚化龍的龍門，中國式庭院中的一道道造型各異，可以通幽攬景的洞門。入公門有點像現在的走進公務員行列；入黌門意味著踏入知識分子圈子；名門之後常指其人祖上曾經功名顯赫，汗青留名；走後門常意味著借權貴之勢力來達到目的；不幸的是，尼克松的“水門事件”伊始，“門”字便無端被貶，高層的醜聞都被冠以一個“門”字，如克林頓的“拉煉門”，等等。

門也是最常出現在文學作品中的建築構件。杜甫的“窗含西嶺千秋雪，門泊東湖萬里船”以門窗寫景；白居易的“門前冷落鞍馬稀”以門景寫盡了琵琶女“暮去朝來顔色故”後的落寞；他的“姊妹弟兄皆列土，可憐光彩生門戶”又高度概括了楊玉環一人得寵，一門升天的亂象，感嘆“遂令天下父母心，不重生男重生女”；賈島對“僧推月下門”還是“僧敲月下門”的糾結不僅讓他和韓愈結下了文學緣，最終還留下了“推敲”二字來蘊喻三思；

作為建築的構件，門的種類很多，就民居而言，就有正門，側門，後門，院門，房門，風暴門，紗門，防盜門，車庫門，懸梯門，玻璃門等等；就其材質而言有木門，金屬門，石門，複合材料門，玻璃門，空氣門等； 就其形狀而言又有雙開型，單扇型，半圓頂形，弧線頂型，尖首教堂形等；就開合的方式而言又有移門，開門，吊門，旋轉門等等。

就美國而言，90年代以前，正門大都為實木，或綴以花窗玻璃，門的木料以核桃木和美國紅木為主。90年代開始，中間木框，前後兩層鐵皮，或玻璃鋼包裹的大門以其便宜的造價充斥房產市場。但中高檔房產還是以實木，或實木加花窗玻璃為主。進入二十一世紀，綴以厚玻璃的厚重鐵門開始在高檔住房中流行。尤其是雙開加上面和左右都有窗戶的整裝大鐵門成為豪宅的標志性裝飾！2010年後，門的新材料和高技術發展很快。總體來說歷史的發展趨勢就是向著低能耗，高隔音，高強度，阻燃燒發展。據金鷹地產協會李生主席介紹，目前中國在制門的技術上有很多新技術。一是多層玻璃的開發，已達到5層，可防彈，高隔音，高隔熱，甚至還能遙控玻璃的清晰度，也就是說它可以從一目千里的清晰一下變成像雲隔霧罩般的朦朧；外面400分貝的強噪音通過門後變成了12分貝的輕言絮語。此外材料上也應有盡有，好的高檔木材，諸如黃花梨，紅酸枝，鐵力木等都可選擇。最重要的是這些材質的木門經過加工後，都已是遇火不燃燒，屬阻燃安全型。此外後面花園門的選擇又有回到玻璃移門的趨勢。但這並不是簡單地重複和回歸，而是更講究後院可視空間的必然選擇。在現代隔熱技術的支撑下，現在的玻璃移門已經從過去七，八十年代的雙扇擴大到現在三到四扇，高采光，大取景，讓你足不出戶而園景盡攬。

還有一種特殊而實用的門—風暴門。 它常常裝在前後門的外面。它的功能有兩個：一是減少暴風雪的侵害； 二是它可以加強通風換氣的功效。因為我們的前後門通常都是內開式，所以遇到暴風雨，水很容易沿著門縫滲入，極易對房子造成損害。而風暴門通常裝在大門外側，它的玻璃和鋁合金結構可以很好地抵擋暴風雨的施瘧，禦暴風雨于大門之外，從而保護了門戶的進水之患。 此外我們傳統上有開門通風的習慣。但一般的前後門通常只有開合功能。所以開門常有開門揖“蟲”之虞。而風暴門一般都配置紗窗，它可以有效地在引入新鮮空氣的同時擋住那些想趁虛而入的飛蟲。

門的選擇也講究門當戶對。有道是“好馬配好鞍”。好的府邸須有好的門楣，才能相得益彰，交相輝映。門的造型，材質，位置的正確選擇將是你選屋的重要因素。讓我們達福地產的專業經紀人幫您選屋將是您明智的抉擇。

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