富含維生素C的陽光金果奇異果應季熱銷中

來自新西蘭的富含維生素C的陽光金果奇異果上市啦！ 對於關註疫情的廣大消費者來說，這真是個令人愉快的好消息。為了滿足人們提高免疫力的需求，今年佳沛陽光金果奇異果上市的時間比往年提前了。今年佳沛品牌更換了全新的商標，購買前請仔細分辨。

就營養方面來說，每100g的佳沛陽光金果奇異果富含161.3mg的維生素C，這個含量是柳橙的3倍，蘋果的35倍。陽光金果奇異果可以完全滿足人體每日所需維生素C的攝入量。此外，陽光金果奇異果還富含葉酸，鉀元素、抗氧化劑以及其他人體所需的主要營養元素。佳沛陽光金果奇異果與其他的奇異果相比，更加香甜可口，更有營養。尤其是疫情期間，孩子們在家待的時間更長了，家長們可以把陽光金果奇異果當成最好的天然零食。最近的社交媒體顯示，廣大消費者們很喜歡發布一些關於食用奇異果的創意菜譜。

另外，在“safer-at-home”的政策下，很多人都擔心待在家裏會長胖，奇異果則是幫助控制體重的最佳水果。因為奇異果是一種低卡路裏的水果，有利於健康安全地減肥。

擁有美味口感和豐富營養的陽光金果奇異果正在各大亞裔超市熱銷中，例如99大華超市、H mart韓亞龍超市、Galleria海鷗超市、Zion心安超市和Hannam漢南超市等。佳沛陽光金果奇異果，不僅是母親節的送禮首選，更是送給親朋好友的健康水果。了解更多關於Zespri奇異果信息和菜譜，請訪問www.zesprikiwi.com。

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