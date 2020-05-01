慈濟基金會關懷在地鄉親5/2(本週六)口罩發放

針對新型冠狀肺炎COVID19疫情，社會大眾為了籌措防疫物資口此刻難免感到焦急與不安。慈濟基金會創辦人證嚴法師慈示：「取之當地，用之當地。」達拉斯分會將盡全力協助本地鄉親，陪伴您度過這艱難的時刻。您並不孤單，慈濟一直都在陪伴著您。

佛教慈濟基金會美中合心區達拉斯分會特別安排於本週六(05/02) 10:00am – 02:00pm 提供1000份(每份6個)口罩發放。得來速發放，您不必下車，每車一份。

發放地點：達拉斯分會 534 W Belt Line Road, Richardson TX 75080

無限感恩各位善心大德長年護持，慈濟所致贈的口罩，匯聚了來自全球的愛心。禮輕情意重，在疫情蔓延的此刻，衷心獻上一份至誠的關懷。唯有人人做好自我防護，才能維護眾人的平安。

因為人類對口慾和貪念的追求，正如無底洞一般，讓全美乃至全球數十億人口，都為此付出代價。人類殘害其他物種讓自己豐衣足食，甚至因為資源豐沛而浪費成性，卻忘了互相尊重和取之有道。這波病毒，是因為人類自私的行為而啟動：為了滿足味蕾，造成活體野生動物垂死掙扎，卻也將原本存在野外的致命病毒，開始帶進人類社會。而流感、豬瘟、口蹄疫、狂牛病、癌症…不也是如此？人類砍伐森林、畜牧業工業化、生產、製造、無止盡地消費，重創大地之母，污染空氣、水源、土地，也提供病原體最好的溫床，讓牠反撲人類。

證嚴法師殷殷叮嚀：「人類自詡為萬物之靈，理應維護天下眾生。人類對孩子都知愛護和養育，牛、羊、馬、雞、鴨、魚、蝦…等生物也一樣，牠們只是經由不同方式誕生，無論野生或飼養，都是我們應該愛護的對象。」

在這個抗疫關鍵時刻，茹素護生愛地球，是每一個人的責任，因為我們過去種下的因，成為現在的果。現在，讓我們戒慎恐懼、謙卑地承諾，接下來的日子裡，都將與萬物共生息，唯有如此，才能弭平瘟疫。在此呼籲所有人虔心祈禱，將慈悲的心念，化為萬縷祝福，送給仍在疫情最前線奮鬥的病人和醫護人員，以及所有受到疫情波及的個人與家庭。誠摯邀請您加入茹素的行列，並且上網了解更多相關訊息：tzuchi.us/zh/coronavirus。

安定人心是慈濟人的本分事，達拉斯分會的志工們，以戒慎虔誠的心，鼓勵大家齋戒茹素，共同祈求全天下平安健康！

佛教慈濟基金會美中合心區執行長 凌濟成(慈濟基金會達拉斯分會供稿)

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