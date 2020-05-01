瑞源保險專欄 永無止境的風暴冰雹問題

長居德州達拉斯的人們應該都知道，每年從3月份開始一直到11月，都是龍捲風和冰雹的季節期，2018年6月6日，一場雹暴襲擊了北德州人口稠密的地區，並造成了棒球般的雹災，提醒人們德州是全美最容易發生雹災的地區之一。該次共損失了約10億美元的住宅，商業物業和汽車保險損失。德州保險委員會報告稱，估計有20,000座建築物和25,000輛汽車被損壞了。

對許多擁有房屋的朋友來說，瞭解理賠流程就不會遇事驚慌失措了。

怎樣減少房屋理賠損失？

1）購買房屋保險的時候，首先確認屋頂的賠償是替換新屋頂賠償。如果只是貪圖便宜，買的是賠付折舊賠償（cash value）的保險，那您的保單支付的賠償很少。 其次最好選擇自負額為1%的保單。自付額（Deductible）通常為Dwelling Coverage的1%。而Dwelling是房屋重建價值（不包含土地），例如Dwelling估價為$350,000，自負額為1%，就是屋頂被冰雹砸後需自付$3,500，剩餘金額保險公司會承擔。

2）冰雹風暴過後，記錄下破壞程度和風暴發生的日期。您最終將依靠屋頂承包商和保險理算師來評估損壞，文檔可以為潛在索賠提供有價值的證據。

3）建議冰雹多發地區的客戶：檢查屋頂是否有冰雹脆弱性；確定屋頂的年齡，並在需要時考慮升級；天氣變壞之前將汽車和家具從開放區域移走；並瞭解自己的房屋保單所涵蓋的內容和未涵蓋的內容。

為屋頂和房屋的冰雹損壞提出保險索賠流程

在與保險公司的理算師打交道之前，請聘請信譽良好的屋頂承包商來檢查損壞情況，此項檢查是代表您關于損害的專業建議，並確定您是否值得提出索賠。其實，許多承包商將免費提供此項檢查，作為將來拿到您的業務的機會，您可以通過審核企業的非營利組織（Better Business Bureau）檢查客戶的反饋或評級來選擇信譽好的屋頂承包商並詢問該承包商是否有購買商業責任險。

特別注意的是在更換屋頂前，請瞭解您的小區委員會（HOA）對屋頂更換顔色和材質的限制。

一旦有信譽的承包商檢查了您的房屋並確認了明顯的損壞，請聯繫您的房屋保險公司以報告損壞並提出索賠。許多保單要求您在損失的一年內提出索賠，有的是半年，因此最好及時提出索賠。提出索賠後，您的保險公司將派遣一名理算師評估損失。如果評估結果與承包商的評估結果不同，則最好安排雙方見面討論差異。如果您強烈不同意保險公司的評估，則可以聘請公共理算師為您辯護而得到合理報價。

如果您的屋頂是換新賠償的話，保險公司理賠處理之後通常會寄給您兩張支票。您收到第一張支票付給您的屋頂承包商後，一定要完成屋頂修理並提供證據和照片才可以拿到第二張支票。

總結

請您瞭解自己的房屋保單的涵蓋內容。 尋求靠譜的保險專業人士的幫助和建議 請瞭解HOA的限制和要求 及時提出索賠 選擇誠信可靠的屋頂承包商。瞭解屋頂材質級別和質保條款。

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