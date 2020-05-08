北德FAPA暖心捐款 賑濟達福民眾

由於美國武漢肺炎疫情加遽，經濟活動停擺，失業民眾極需接濟，因此北德州台灣人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs）會長謝慶鏘4月30日拜訪North Texas Food Bank，代表FAPA捐贈3500美元，由行政專員Sheila代表接受。她對於FAPA的捐款十分感謝。

捐贈當日謝慶鏘特地穿上印有「Taiwan」字樣的T恤，讓主流人士認識台灣的慈善力量，同時彰顯台美人願意融入當地社會，在社區最危難的時候伸出援手。北德州FAPA的善行由4月2日The Dallas Morning News的一則新聞激發，報導中提及1700至2000 個達福地區的家庭受疫情影響，在Dallas Fair Park排長龍車隊，等候領取免費食物。謝慶鏘聞訊後大力號召之下，計有17位會員一起募集了3,500美元，希望贊助Food Bank採購食物，讓各族裔的達福民眾維持基本溫飽，共度難關。

FAPA成員原本為善不欲人知，但消息仍不脛而走。謝慶鏘5月3日接受媒體訪問時表示，大家都體諒到很多家庭有小孩及長輩，可能在疫情肆虐下被犧牲，台美人有職責幫忙服務社區，協助不同族群的好朋友平安度過疫情，恢復正常生活。

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