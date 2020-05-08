從內到外全面防疫 太子牌買參送口罩

新型冠狀病毒「COVID-19」仍在全美快速蔓延，政府呼籲民眾外出進出人多場所時，可配戴口罩以隔絕外來飛沫接觸。華人花旗參領導品牌-太子牌，特別與峇厘島的紡織工匠合作，趕工製作高質量棉布口罩回饋民眾，以對抗疫情。即日起，凡購買太子牌花旗參產品滿$20，即送全綿布口罩一個，多買多送，送完即止。

防疫工作必須從內到外，除做好防護工作外，加強自體免疫力也是對抗疾病的不二法門。免疫系統是身體自有的防禦機制，能保護人體消滅外來入侵的細菌及病毒。身體具備充沛的免疫力，才能減少感染或生病風險，倘若真的生病，免疫力強壯也能有助快速恢復健康。根據傳統中醫理論，花旗參有補氣養血、滋陰補腎、健脾養胃、延緩衰老及養顏等功效。近年來，也有多項西醫研究，證實花旗參的效用。

花旗參的有效成分

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分之一是人參多醣，其結構複雜，花旗參中有幾十種多醣類物質，有調整身體狀況與平衡等作用，可促進合成血清蛋白及骨隨蛋白，進而強化免疫力、降低疲勞；另一個更廣為人知的有效活性成分就是人參皂甙(Ginsenosides)。它是一種極複雜的化合物，能提升細胞活性，改善血液循環並強化中樞神經系統，促進新陳代謝，減少體內自由基含量，抑制身體組織炎症。

多數醫學機構也證實了花旗参可有效增強免疫力、平衡身體運作所需血糖、調節血液循環、預防呼吸道感染、改善疲勞與抗氧化等多種人體防護功能。

著名癌症治療組織「梅奧臨床醫學院」(Mayo Clinic)研究顯示：使用威斯康辛州花旗參，患者明顯感到比較有精神及活力，且活動時也較少有疲勞癥狀。

威州花旗參的最高有效成分

花旗參需要在嚴苛的條件下生長，地理環境與氣候特殊的威斯康辛州，其土壤、光照、溫度和濕度提供了花旗参極佳的生長條件。因此，威州花旗參比其他產地培植的花旗參含有更高的人參皂甙與人参多醣等有效成分。

威州花旗參，橫紋與顏色較深，個小質地重，参味較濃。但威州的參數量較少，因此百分百的威州參特別珍貴。

太子牌威州花旗參，100%於威斯康辛州種植，獲得威州花旗參農會(GBW)的官方認證，在包裝允許使用該會的老鷹商標。另外，太子牌威州花旗參每一批都經過獨立第三方實驗所檢驗，符合FDA食品安全衛生局嚴格的標準，生產過程完全符合cGMP標準。

太子牌棉布口罩換領計劃

面對疫情的挑戰，太子行實踐取之於民，用之於民的企業原則，以贈送口罩作對社會大眾的回饋。即日起至6月底止，凡於各大華人超市、雜貨店、參茸藥店及Costco(包括Costco.com)購買太子牌花旗參系列產品每滿20元，在購買發票上註明所購買的太子牌花旗參商品並與產品照片一起上傳至太子行官網(https://popus.com/ch/mask/)或郵寄至太子行總公司751 N.Canyons Pkwy, Livermore, CA 94551，於信封上註明「太子牌棉布口罩換領小組」收，即可免費換領市值5元的棉布口罩1個，滿40元2個，以此類推*。活動詳情請掃描下方二維碼。

讀者如不想出門，亦可在太子行官網shop.popus.com購買太子牌花旗參產品，以折扣碼“FREEMASK”換領布口罩，同樣每購滿20元贈1個。

有任何疑問，可隨時透過電子郵件或電話與太子行聯繫。 popsf@popus.com，(800) 732-2328

*太子行將保留活動最終決定權

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