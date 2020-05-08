瑞源保險專欄 為什麼HSA帳戶對高收入人群更具吸引力？

如果您正在尋找稅收優惠的省錢方法，您可能已經聽說過HSA。健康儲蓄帳戶（HSA）是具有獨特三重稅收優惠的儲蓄帳戶。從帳戶存入部分稅前薪金減少了應稅收入，其在帳戶中的利息或投資增長也是免稅的，合格的提款（即用于醫療費用的提款）也是免稅的。

HSA(Health Saving Account)如何操作？

要有資格開啟HSA帳戶，納稅人必須加入符合IRS要求的高扣除額醫保計劃（high- deductible health plans – HDHPs)，比如2020年，個人向HSA存入最高$ 3,550的稅前薪金（家庭最高為$ 7,100）。 55歲及以上的納稅人可以每年額外存入$ 1,000。請注意每年的限額會有調整。

HSA提供三種稅收優惠詳情：

繳款可抵稅：與401（k）理論類似，您向HSA繳納稅前美元，這會減少您當年的應稅收入。

增長收入免稅：您可以投資您的HSA的存款，並且帳戶中的利息或投資增長免稅。例如：李先生從總供款約42,000美元經過10 年後他看到戶口的60,000美元餘額（假設回報率為5％）。

如果用于符合條件的醫療費用，您可以免稅提取資金付費包括替代醫療保健（例如針灸或脊椎治療服務），處方藥，醫生就診共付額，牙科和視力費用等等），提款就無需繳稅。國稅局會定期更新允許的費用；請參閱IRS網站上Pub 502。

HSA對您有經濟意義嗎？

與靈活儲存帳戶（FSA）不同，您向HSA存款的資金不會過期。如果您在繳費的那年不使用它之後也可以繼續滾動使用。資金逐年結轉，使HSA成為未來幾年可能出現的越來越高的醫療費用的巨大儲蓄工具特別有價值。

值得注意的是您一旦拿到Medicare，則不可以再向HSA裏放錢。但是額外的好處是，65歲以後，從HSA裏拿出的錢可以使用于無需與健康醫療相關的支出，只需支付常規所得稅但不會受到罰款。

誰擁有HSA賬戶受益最多？

HSAs最適合高收入者。為什麼？因為高收入人群很多省稅的計劃不能參與或是參與的金額有限，比如IRA或是Roth IRA, 所以HSA很有吸引力。自雇人士可以自付醫療保險費，開設HSA賬戶從而進一步減少應稅收入，為未來獲得更多財富。

HSA的選擇需要和符合IRS資格的醫療保險計劃相匹配，選擇經驗豐富的醫療保險專業人士尤為重要。

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