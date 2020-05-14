瑞源保險專欄 失業了！沒有醫療保險該怎麼辦？

由于冠狀病毒危機，美國的失業率達到了創紀錄的水平。隨著人數的不斷增加，失業的人也擔心可能一旦生病沒有保險將面臨天價賬單，生活會是雪上加霜！

如果您因為失業而失去了雇主醫療保險，可以參考以下資源：

1）奧巴馬平價醫療保險（Obamacare）

如果因失去雇主保險會有資格享受特殊的申請期（但必須是在60天內），聯邦政府並有補貼可以降低失業者的保費。而且您會有很多計劃選擇。

2）COBRA醫療保險

COBRA是您通過前雇主獲得的承保範圍的延續18個月，但與您在職通過雇主支付的保費相比，您必須承擔100%無雇主補貼的保費和COBRA管理費。而且只能延續之前的醫保計劃，不可以更改。

所以，對于大多數失去收入的人士和家庭，因為奧巴馬醫保會有保費補貼，所以在性價比上會有很大優勢，並且更多選擇。

3）其他短期醫療保險

如果您只是短期內沒有醫療保險，但還是擔心疫情的可怕，您也可以考慮短期醫療保險，但是請注意此類保險都有已知病和舊病的限制。請諮詢經驗豐富的保險顧問。

無論您是否擁有健康醫療保險，如果您開始出現新冠的症狀，請尋求醫療幫助。如失業的新冠病人最終要住院而沒有醫療保險，他們可能會面臨天價醫療費用。如果您需要保險幫助或有任何醫療保險的疑問，請諮詢專業保險顧問。

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